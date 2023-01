Bonaccini: "Polemiche? Abbiamo bisogno di un Pd unito" Il candidato alla segreteria a Benevento: "Sud fondamentale, come lo fu l'Est per la Germania"

Arrivato nel Sannio il candidato alla segreteria nazionale dem Stefano Bonaccini ha elencato i punti cardine del suo programma:

"Innanzitutto il lavoro: io non sono contro il reddito di cittadinanza ma è mancata la seconda parte, la promessa di aiutare chi non ha un lavoro a trovarlo.

Poi i servizi: stiamo tornando sotto il 7% della spesa sanitaria e non va bene.

L'ambiente: abbiamo consumato troppo suolo e non dobbiamo farlo più e dobbiamo puntare sulle energie rinnovabili.

Un partito molto più popolare di quel che è stato percepito: un partito che non ha paura dei fischi"

E sui dissidi interni ai dem di Benevento glissa: "Giro il paese, mi sto occupando di questo e non ho neanche titolo di occuparmi di questioni locali. Mi permetto di dire che abbiamo bisogno di un Pd che non litighi in casa propria".

Questione sud: "Un paese che non ha a cuore questa parte è un paese che non ha futuro. La Germania mettendo l'Est in pari con l'Ovest è diventata un grande paese. Tornerò qui spesso perché non basta dire di volere un Mezzogiorno che recupera, bisogna dire come".

E una promessa per le candidature: "Alle politiche candidato chi supererà le primarie".