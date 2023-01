Autonomia differenziata: Avellino e Benevento insieme per una strategia comune Il sindaco Mastella: così si darebbe più peso ai problemi delle aree interne

La bozza Calderoli sull'autonomia differenziata continua a far discutere. Dopo il documento approvato da Anci Campania, nel corso del direttivo regionale per aprire un tavolo di confronto con il Governo e i presidenti delle Regioni, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella si sofferma nuovamente sull'argomento.

“Ho già dato incarico al presidente del consiglio comunale e ad altri consiglieri di convocare un consiglio sul tema per elaborare una proposta alternativa: quella attuale crea squilibrio come ricordato anche da Mattarella in occasione dell'inaugurazione di Brescia e Bergamo, capitali della Cultura. Un'unione – prosegue il sindaco di Benevento – davvero interessante da replicare per le aree interne”.

I Lep, le risorse finanziarie, la coesione del Paese sono tra le questioni centrali di cui i sindaci e i comuni dovranno essere protagonisti e per Mastella le aree interne dovrebbero adottare una strategia comune “Benevento e Avellino innanzitutto – puntualizza Mastella -. Dovrebbero allearsi in alternativa alle aree costiere per evitare soggezioni e forme di accerchiamento e indifferenza ai nostri problemi, come fu - ricorda infine - nel primo periodo in cui fui deputato insieme al gruppo dirigente irpino. Oggi - chiosa - quel clima si è perso nell'indifferenza”.