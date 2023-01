Ministro Bernini a Benevento, Rubano: "Sensibilità verso nostre eccellenze" In occasione inaugurazione dell'anno accademico di Unisannio. Visiterà anche Maugeri e Conservatorio

Sarà Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ad aprire la solenne cerimonia di inaugurazione dell’anno Accademico dell’Università degli Studi del Sannio, in programma venerdì 27 gennaio alle ore 11.00.

Successivamente, alle 14.30, il Ministro si recherà in visita all’istituto sanitario di ricerca Maugeri di Telese Terme per concludere il suo tour nel Sannio, alle 16.00, presenziando all’apertura dell’anno Accademico del Conservatorio Musicale di Benevento.

“La presenza del Ministro Bernini, che ringrazio di cuore, - ha dichiarato il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano - testimonia sensibilità verso le eccellenze del Sannio che ho posto alla sua attenzione e che sono certo saranno valorizzate attraverso un’azione sinergica concreta e costante.

È un segno importante – conclude Rubano - dell’impegno parlamentare di Forza Italia e del governo di centrodestra verso il nostro territorio.”