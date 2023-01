L'ex sindaco di Morcone Fortunato tra gli esperti Enti Locali a Montecitorio Nominato da Pagano: "Apporterò il mio contributo come riferimento degli enti sanniti"

Costantino Fortunato, Avvocato e già Sindaco di Morcone, è stato nominato trai gli esperti, in materia di Enti locali, della prima Commissione Affari Costituzionali, Presidenza del Consiglio ed Interni, nominato dal Presidente della Commissione della Camera dei Deputati, On. Nazario Pagano. Il neo Consigliere politico della importante commissione di Palazzo Montecitorio dichiara “Ringrazio il Presidente Pagano per la fiducia assegnatami.

Apporterò il mio contributo istituzionale in sede parlamentare ponendomi quale riferimento legislativo degli Enti locali e in particolare dei Comuni Sanniti, delle Comunità Montane e della Provincia di Benevento. Supporterò l’attività politica della presidenza della prestigiosa commissione in sinergia con l’On. Francesco Maria Rubano il quale si sta distinguendo nel nostro territorio con dinamismo e concretezza, elementi che non si riscontravano da tempo nello scenario politico.”