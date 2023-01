Noi di Centro, nominati nuovi segretari in diversi comuni Agostinelli: "A loro il compito di lavorare all'organizzazione nelle realtà locali"

Prende corpo la strutturazione territoriale del partito “noi Di Centro - Mastella” in provincia di Benevento.

Ad annunciarlo è il segretario provinciale sannita Carmine Agostinelli.

Lo stesso segretario, d’intesa con il leader e segretario nazionale Clemente Mastella, ha nominato quali segretari politici cittadini nei rispettivi comuni, Raffaele Palumbo, Infermiere Professionale e Responsabile della Protezione Civile di San Bartolomeo in Galdo; Massimo Panella, Consigliere Comunale di Castelfranco in Miscano; Pasquale Moffa, vigile urbano - responsabile del servizio di Ginestra degli Schiavoni; Angelo Pozzuto, Consigliere Comunale di San Marco dei Cavoti.

"Ora a questi amici il compito di lavorare all’organizzazione del partito nelle realtà locali, individuando, d’intesa con la segreteria provinciale, i responsabili dei vari settori ed attivando ogni tipo di sinergia e di interfaccia per la crescita e lo sviluppo delle varie realtà.

Anche a nome del leader Mastella ringrazio gli amici per la indiscussa disponibilità e rivolgo loro gli auguri per un eccellente e proficuo lavoro".