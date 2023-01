Pd Benevento: niente congresso provinciale, Cacciano resta segretario "Fallito agguato con prevaricaricazione arrogante e somara"

Il Congresso Provinciale del Pd non si farà. La Commissione di Garanzia nazionale ha spiegato che non essendo stato il commissariamento della federazione provinciale di Benevento ratificato dalla direzione nazionale è da ritenersi nullo. Torna dunque in carica il segretario provinciale con mandato in corso e dunque non scaduto.

Nel merito il segretario provinciale Giovanni Cacciano attraverso i social parla di “Agguato fallito ai danni della Federazione Provinciale di Benevento del Pd. Correttezza dell'agire e scrupoloso rispetto di Statuto e Regolamenti, oltre al sostegno politico e umano della quasi totalità degli amici e dei compagni della comunità democratica sannita sono stati un argine invalicabile al sopruso, agli imbrogli e alla prevaricazione arrogante e somara. Andiamo avanti con passione, determinazione e serenità di sempre, nella consapevolezza che la buona politica debba necessariamente volgere lo sguardo al futuro senza alimentare il tarlo del rancore che immiserisce gli animi”