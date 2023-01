Incontro alla Rocca per definire la rifunzionalizzazione del ciclo rifiuti Provincia, Enter d'Ambito e Samte anno concordato su definizione procedure per la gestione

Convocata dal Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, si è svolta presso la Rocca dei Rettori una riunione di lavoro con l’Ente d’Ambito Rifiuti e con la Società partecipata in liquidazione preventiva Samte per dare verificare l’andamento delle procedure per dare corso agli impegni assunti con la Regione Campania per la rifunzionalizzazione del ciclo rifiuti secondo il disposto della Legge regionale vigente in materia.

Al termine dei lavori si è appreso della piena sintonia e della volontà di cooperazione dei Soggetti coinvolti in merito al conseguimento degli obiettivi e nel rispetto del cronoprogramma stabiliti nei giorni scorsi durante un altro incontro, svoltosi sempre alla Rocca dei Rettori, con la partecipazione anche dei rappresentanti dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania e dell’Unità di Missione.

Provincia, Ente d’Ambito e Samte hanno oggi concordato sulla definizione delle procedure per il trasferimento all’Ente d’Ambito dell’impiantistica di trattamento rifiuti e della gestione delle discariche presenti sul territorio, nonché della stessa Società partecipata Samte non appena definito il passaggio “in bonis” della medesima che sarà sancito nei prossimi giorni con atto notarile.

Il Presidente Lombardi, al termine della riunione, si è detto soddisfatto delle conclusioni raggiunto in particolare per quanto attiene all’accertato rispetto della tempistica nei passaggi amministrativi, formali e tecnici della complessa operazione finalizzata a normalizzare la gestione rifiuti sul territorio.