Pd: anche a Benevento il comitato promotore per Cuperlo Palermo: "Proposta Cuperlo densa di consapevolezza rispetto all'idea di rilanciare il partito"

Anche a Benevento nasce il gruppo di promotori della candidatura di Gianni Cuperlo a Segretario nazionale del Partito Democratico.

Il coordinatore della mozione di Gianni Cuperlo è il Segretario del Circolo del PD di Apice, Giovanni Palermo, il quale ha chiarito così la sua posizione:

“ho atteso la formalizzazione delle candidature prima di esprimere la mia posizione sulle mozioni. Le candidature in campo sono tutte autorevoli, ed esprimono appieno il variegato mondo culturale e politico presente all’interno del partito democratico. Tuttavia, ho scelto di sostenere la mozione di Gianni Cuperlo, perché ritengo che dopo le passate elezioni nazionali, si sia aperto uno spartiacque per il PD: sopravvivere o rilanciarsi. Ritengo che la proposta di Cuperlo sia densa di consapevolezza rispetto all’idea di rilanciare il partito, ancorandolo fortemente ai valori della sinistra popolare, da sempre vicina ai lavoratori, ai più deboli e contro le disuguaglianze. Cuperlo si candida perché ad oggi è a rischio l’esistenza stessa del PD, da un lato schiacciato dal populismo indiscriminato del M5S e dall’altro dai richiami “liberal” del centro-destra. Con il diluirsi del dibattito nazionale, si rischia di perdere di vista l’obiettivo di questo congresso: ripensare la proposta politica del PD conferendogli nuova credibilità. Per questo ho scelto di sostenere Cuperlo: perché la sua mozione ha ben chiara la scala valoriale a cui fare riferimento, ed ha anche ben chiare le cose da fare per dotare il PD di una nuova proposta politico-programmatica, credibile, forte, radicata, consapevole e vincente.”