Noi di Centro: nuovi segretari nei comuni del Sannio Ad Apice Ivan Zullo, a Reino Antonello Calzone, A San Nicola Mandredi Giovanna Coviello

Il segretario provinciale Carmine Agostinelli rende noto di aver provveduto, d’intesa con il leader e segretario nazionale Clemente Mastella, a nominare altri segretari politici cittadini nei rispettivi comuni.

Ad Apice, Ivan Zullo, già vice Sindaco del medesimo comune; a Reino, Antonello Calzone, imprenditore; a San Nicola Manfredi, Giovanna Coviello, avvocato e già assessore del medesimo comune.

Va ora riorganizzato e ristrutturato il partito nelle varie realtà locali. Ai segretari cittadini il compito di individuare, d’intesa con la segreteria provinciale, i responsabili dei vari settori.

Il fine principe dei partiti è quello di indirizzare le decisioni politiche. Occorre farlo in tutte le comunità locali, riattivando momenti e luoghi di ascolto per interpretare sempre meglio le esigenze dei cittadini.

Ringrazio il nostro leader Clemente Mastella - continua Agostinelli - per non stancarsi mai e per lo slancio che quotidianamente riesce ad imprimere agli sviluppi politici ed amministrativi del nostro Sannio e non solo.

Gli auguri ed il mio grazie anche a nome dell’intera segreteria provinciale e del nostro leader agli amici di Apice, Reino e San Nicola Manfredi, per il lavoro che siamo certi faranno.