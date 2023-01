Intercettazioni, Mastella: "Gli spifferi non possono attivare tritacarne" Il sindaco: "Esigenze investigative da tutelare. Io stesso pagato prezzo umano e politico salato"

"La mia storia è nota ed ho pagato un prezzo politico e umano molto salato a causa di certi abusi. Nordio su una cosa ha ragione: gli spifferi non possono diventare la leva di un tritacarne mediatico-giudizario in servizio permanente effettivo. C'è una riflessione in corso anche nelle correnti progressiste della magistratura, come Md. È naturale, però, che occorre tutelare le esigenze investigative fondamentali e quelle di contrasto ai clan, come ha giustamente richiamato Mattarella". Lo ha detto l'ex Guardasigilli Clemente Mastella, sindaco di Benevento, a margine della visita nel capoluogo sannita del ministro Anna Maria Bernini.