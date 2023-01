Mastella e Madaro: "Più controlli nel centro storico" "Disagi dipendono da mancata osservanza del calendario rifiuti"

"Chiederemo alla polizia municipale di intensificare i controlli nel centro storico, soprattutto nel fine settimana, per sanzionare i comportamenti che vanno a detrimento dei residenti virtuosi". Così in una nota congiunta il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro che aggiungono:

"I disagi lamentati dai residenti derivano per lo più dalla mancata osservanza del calendario di conferimento dei rifiuti, comportamento che si ripercuote negativamente sul decoro della città. Ricordiamo che l'Asia, recependo le istanze del Comune, ha già predisposto un'intensificazione del servizio con uno spazzamento stradale, anche meccanico, che viene effettuato tutti i giorni, domenica compresa, e con la possibilità di richiedere un ritiro aggiuntivo in base alla tipologia di rifiuto prodotta proprio per evitare la giacenza di scarti.

Proprio in tal senso va l'implementazione del servizio di ritiro del vetro che partirà a breve, un progetto condiviso ed accolto positivamente dai rappresentanti delle attività commerciali. Chiaramente, per non rendere vani gli sforzi che Comune e Azienda mettono quotidianamente in campo, occorre la collaborazione di tutti. Per tale ragione facciamo appello al senso civico di cittadini e commercianti invitandoli anche a denunciare all'Asia o alla polizia municipale chi non osserva le regole".