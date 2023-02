Fortunato incontra Pagano per illustrare le esigenze degli Enti Locali sanniti A Montecitorio incontro con il presidente della Commissione Affari Istitutzionali

L’Avv. Costantino Fortunato, nella giornata di martedì 31 gennaio 2023, è stato presente presso Palazzo Montecitorio dove ha incontrato l’On. Nazario Pagano, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, per attivare interlocuzioni ed evidenziare le esigenze e le priorità degli Enti locali, soprattutto del Sannio.



Ha, inoltre, avviato un focus sui Comuni chiamati al voto per le prossime amministrative 2023, tra cui Morcone e con il supporto dell’On. Francesco Maria Rubano porrà in essere azioni finalizzate a:

- dare forza, riconoscimento e sostegno ai comuni delle aree interne valorizzando le loro risorse;

- sostenere la comunità delle attività produttive e dei produttori agricoli, che rappresenta energia umana fondamentale per la crescita del territorio e per la promozione di una buona qualità della vita;

- introdurre forti innovazioni nell’offerta dei servizi, come scuola, salute e turismo, fondamentale “requisito di cittadinanza” nonché pilastri della sostenibilità;

-promuovere fra i Comuni, la realizzazione di forme appropriate di associazioni di servizi, funzionali alle esigenze territoriali con progetti da finanziare.

La sinergia tra territorio, comunità e politica è fondamentale per affrontare le nuove e numerose sfide future.