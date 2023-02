Civico22: bene regolamento NoSlot a Benevento "Importanti novità per combattere le ludopatie"

“Civico22 plaude alla approvazione in Consiglio Comunale del primo regolamento Noslot della Città di Benevento”. Così in una nota all'indomani del via libera in consiglio comunale al documento contro le ludopatie. “Sappiamo che la commissione affari sociali di cui è vicepresidente il nostro consigliere comunale Angelo Moretti e presidente Rosario Guerra, ha lavorato bene ed in maniera sinergica e compatta, tra maggioranza e minoranza, per arrivare a questo storico risultato e non possiamo che esserne felici. Da oggi gli esercizi del gioco legale non potranno essere aperti a meno di 300 metri rispetto ai luoghi sensibili (tra cui luoghi di aggregazione giovanile e bancomat) e sarà obbligatoria una interruzione dell’offerta di gioco negli orari di maggiore compulsività, la mattina tra le e le 9.30, l’orario di pranzo tra le 12.30 e le 14.30”.

Le novità introdotte dal regolamento

“Si tratta di due novità molto importanti – prosegue la nota di Civico22 - per una città in cui si contano circa 90 sale da gioco, per un volume di giocate annue di 80 milioni di euro, secondo gli ultimi dati ufficiali del 2019. Un volume di affari bruciato nel gioco che rappresenta un vero e proprio schiaffo alle condizioni critiche della nostra economia e all'esiguità del nostro bilancio comunale, se quel giro di soldi annuale fosse stato speso in servizi per l’infanzia e la terza età, turismo, cultura, sport, ambiente, la nostra città avrebbe avuto di gran lunga una marcia in più. Vale la pena ricordare che da oltre dieci anni gli attivisti e le attiviste di Civico22, a partire dall’azione di denuncia, di mobilitazione e di informazione del suo presidente e fondatore, Angelo Moretti, ma anche di Gabriella Debora Giorgione, vicepresidente, sono impegnati per il contrasto alla ludopatia ed al proliferare del gioco d’azzardo lecito”.

Nel 2013 la prima marcia NoSlot

Gli esponenti di Civico 22 ricordando pertanto la “prima marcia noslot del 2013, fino alla campagna NoSlotNoAzzardo promossa dalla Caritas Diocesana, per premiare gli edicolanti noslot, fino alla grande mobilitazione cittadina del maggio 2018, quando un migliaio di persone sfilarono da piazza Bissolati a Piazza Roma per chiedere ai comuni della provincia di adottare i regolamenti noslot”. Ma per quanto “con il nuovo regolamento Benevento diventa città fattivamente impegnata nel contrasto, sappiamo già che la nuova norma non basterà”. Di qui secondo Civico 22 la necessità di “un impianto decisivo per il contrasto alla ludopatia, che distrugge milioni di vite e di famiglie, nella nostra città come in tutta la penisola. Come forza civica impegnata per il benessere vero dei cittadini, tuttavia, non possiamo che gioire del fatto che un primo passo nella direzione giusta sia stato messo a segno e che sia accaduto durante la prima consiliatura in cui esiste Civico22, dovranno seguirne altri, quelli della consapevolezza e della cultura condivisa. Non abbassiamo la guardia”.