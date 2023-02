Acqua, Apb: "Bocciatura Corte dei Conti prevedibile: fretta porta a questo" "Anche su Benevento arriverà pronunciamento negativo: succede quando si azzera il dibattito"

Alternativa Benevento interviene sulla bocciatura della Corte dei Conti per la delibera di adesione a Sannio Acque: "La Corte dei Conti ha espresso severi rilievi sulla delibera con cui il Comune di Buonalbergo ha aderito alla società mista Sannio Acque. Il parere negativo era ampiamente prevedibile: solo il coordinatore del distretto idrico, Pompilio Forgione, può “candidamente“ dirsene stupito. La bocciatura della Corte dei Conti è dovuta alla carente istruttoria sui profili di convenienza e sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione di costituzione della società mista per la gestione del servizio idrico. Una delibera di identico tenore è stata approvata dal Consiglio Comunale di Benevento: in occasione del dibattito in aula avanzammo una richiesta pregiudiziale, chiedendo il ritiro della delibera proprio per il difetto di motivazione censurato dalla Corte dei Conti.

La pregiudiziale, va senza dire, fu respinta dalla maggioranza, che ora, però, dovrà fronteggiare non le giuste e fondate obiezioni dell’opposizione, ma il difficile passaggio del controllo contabile. In base all’esposto che abbiamo indirizzato alla Corte dei Conti, abbiamo infatti motivo di ritenere che anche sulla delibera di Benevento arriverà un pronunciamento negativo.La fretta è da sempre cattiva consigliera: non solo è stato azzerato il dibattito pubblico sulla gestione dell’acqua, ma sono state anche poste in essere procedure raffazzonate e poco trasparenti. E questo è il risultato".