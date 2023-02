Longobardi verso nuovi scenari: prorogato il bando per le scuole Tartaglia Polcini: "Obbiettivo la riscoperta dei luoghi Unesco"

“L’Associazione Longobardi in Italia ha prorogato al 22 febbraio 2023 la scadenza del bando ‘I Longobardi in viaggio verso nuovi scenari’. L'iniziativa è aperta a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado”. A renderlo noto è l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini.

“Il bando ha lo scopo di favorire – spiega l’assessore Tartaglia Polcini - la riscoperta dei luoghi del sito seriale UNESCO, attraverso attività didattico-formative e visite guidate, offrendo agli studenti un'ottima occasione per imparare divertendosi.

Benevento, in qualità di socio della rete “Longobardi in Italia”, ha un’assegnazione di 30 visite guidate gratuite per il complesso monumentale di Santa Sofia, da assegnare ad altrettante classi che ne faranno richiesta.

Alcune istanze sono già pervenute, ma ci auguriamo che gli istituti del territorio colgano la preziosa opportunità offerta dalla partecipazione al bando, per vivere da vicino la storia dei Longobardi, scoprendo la bellezza dei luoghi del territorio che hanno ottenuto il riconoscimento di patrimonio mondiale dell’umanità”.

Per scaricare il bando e compilare la propria candidatura è possibile collegarsi al seguente link e compilare la modulistica richiesta entro e non oltre le ore 23:00 del 22 febbraio 2023: http://bit.ly/3JZMOsN

La graduatoria degli istituti ammessi a contributo, in base all’ordine cronologico di registrazione delle domande, sarà pubblicata sul sito web dell'Associazione entro e non oltre martedì 28 febbraio 2023.