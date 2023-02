Sanità Benevento, Matera pressing su De Luca: ha trascurato le aree interne Ospedale San Pio. "Finora solo aiuole ed erbette... speriamo riattivino S. Agata dei Goti"

“De Luca ha lasciato da parte le zone interne per privilegiare le aree costiere e in particolare Salerno”.

E' l'affondo del senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera a margine dell'assemblea dei sindaci dell'ambito territoriale Asl Benevento convocata per eleggere i cinque componenti del comitato di rappresentanza.

“La sanità resta un tema fondamentale per la nostra provincia – riflette Matera -. Una provincia purtroppo marginale, area interna di una regione che ha ancora troppi problemi in tema di sanità”.

Ma il sindaco di Bucciano chiarisce: “Non siamo solo pronti a rivendicazioni. Riconosciamo che il lavoro dell'Asl ha portato miglioramenti sul territorio. Il tema vero è quello ospedaliero dove si registrano le criticità maggiori. Il lavoro della dirigente del San Pio, Morgante si spera possa portare a risultati altrettanto fattivi dopo una fase in cui si è pensato più al maquillage esterno: molte aiuole, molti fiori e un po' d'erbetta ma solo tanti tanti problemi”.

E cita il caso angiografi. Poi rilancia il tema dell'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti ed evidenzia “una situazione di difficoltà estrema. Insistiamo da tempo – spiega – affinché si riattivi il pronto soccorso che sulla carta c'è ma non invito nessuno ad andarci: sarebbe una iattura almeno secondo le esperienze di chi lì si è rivolto. In più è fuori dalla linea dell'emergenza. Riattivarlo insieme ai reparti collegati, aiuterebbe anche l'ospedale di Benevento, decongestionandolo, e potrebbe salvaguardare i territori di valle Caudina e valle Telesina”. Ribadisce, poi, il pressing sulla Regione e sul completamento della Fondovalle Isclero, viabilità fondamentale per il rilancio dell'ospedale, detta il cronoprogramma: “Lavoro appaltato, si sta completando il progetto esecutivo che per fine aprile dovrebbe essere consegnato, speriamo che prima o subito dopo l'estate possano cominciare i lavori”.