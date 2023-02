Sanità nel Sannio, eletti i sindaci del comitato Asl Mastella: la sanità non può essere solo dei funzionari. Tensione col San Pio? C'è per i malati

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e i colleghi Giuseppe Bozzuto di Castelpagano, Fabio Massimo Romano di San Salvatore Telesino, Pasquale Fucci, di Arpaia ed Angelo Pepe di Apice sono i cinque componenti del comitato di rappresentanza Asl di Benevento eletti dall'Assemblea dei sindaci e dell'ambito territoriale Asl in programma questa mattina a Palazzo Paolo V.

“Per la prima volta si compie un passo importante – sottolinea il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella - il comitato ha importanti funzioni di programmazione e controllo”.

L'attenzione per il settore sanitario resta altissima e il numero uno di Palazzo Mosti prosegue: “Siamo pronti alla collaborazione ma non si può immaginare che la sanità sia solo dei funzionari, dei direttori generali. E' un ambito che riguarda anche chi amministra i territori come i sindaci, da noi si rivolgono i cittadini e il continuerò a chiedere contezza dei fatti che – sottolinea - finora non sono stati chiariti”.

Nei rapporti con la dirigenza dell'ospedale San Pio, però, precisa “Tensione? Non da parte nostra. C'è per i malati, i fruitori degli ospedali che trovano una situazione assolutamente non eccellente come quella che ci si augurerebbe. La Campania – conclude - spende tre miliardi in una peregrinatio di chi va a curarsi al nord, vorrei che l'ospedale di Benevento fosse altrettanto attraente”.