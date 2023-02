Schlein o Bonaccini? Mastella: "Nessuno dei due può risollevare il Pd" Il sindaco: "Non vedo in nessuno dei due i tratti per risollevare il Pd: ci vorranno anni"

Durante la trasmissione Ottogol in onda ieri, lunedì 20 Novembre su Ottochannel, canale 16 del digitale terrestre, il sindaco Mastella intervenuto telefonicamente si è soffermato anche sulle primarie Pd.

Stuzzicato dal conduttore Gianluca Gifuni su chi preferisse tra Bonaccini e Schlein l'ex Guardasigilli ha dichiarato: “Mi è indifferente. Il Partito Democratico vive un momento di crisi fortissima anche stando all'opposizione. E l'opposizione di oggi è come quella dei Curiazi: in tre perdono contro un solo Orazio perché si dividono. Oggi il Pd non ha una leadership forte e non vedo il carisma tale per dargliela né in Bonaccini né in Schlein, che peraltro ha un nome anche difficile da pronunciare, magari perché loro sono più inclusivi. Non mi sembra tuttavia ci sia questa grande eccellenza: c'è stata una batosta alle Regionali in due regioni importantissime. Oggettivamente credo che per riportare il Pd in alto ci siano tantissime difficoltà: ci vorranno molti anni per questo”.