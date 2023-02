Primarie Pd, Iannace: "Sostengo Bonaccini: serve una svolta" "Con lui segretario nazionale e la D'Amelio regionale avremo risultati positivi"

“Sono convinto che domenica sera avremo Stefano Bonaccini segretario nazionale del Partito Democratico”. Così Carlo Iannace, ex consigliere regionale e candidato del PD alle scorse politiche nel collegio Uninominale “Sannio-Irpinia”. “Prima di tutto invito le tante mie amiche ed amici ad andare a votare domenica 26 febbraio alle Primarie del PD. Può votare chiunque – aggiunge Iannace - non solo gli iscritti, ma qualsiasi cittadino che ritiene di poter dare il proprio contributo e spero che ci sia tanta gente domenica ai seggi per una grande festa democratica.

Io sostengo Bonaccini, lo conosco da diverso tempo, gli ho riparlato ultimamente ed ha l'esperienza e le qualità per guidare questo partito, per unirlo, e per costruire un nuovo centrosinistra con l’obiettivo di tornare tra qualche anno al Governo. Il PD è il perno del centrosinistra e senza il PD non esiste un’alternativa alla destra”. Conclude Carlo Iannace: “C’è bisogno di un nuovo Pd davvero popolare che torni fra le persone, che le ascolti e che dia risposte ai tanti problemi che ogni giorno affliggono le persone. C’è bisogno di un Pd che sia guidato da un nuovo gruppo dirigente. Serve una vera svolta nel PD e sono certo che, con Stefano Bonaccini segretario nazionale e con Rosetta D’Amelio segretario regionale, i risultati positivi arriveranno partendo già dai nostri territori”.