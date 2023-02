Primarie Pd, l'appello di Fioretti: sostenere Bonaccini La coordinatrice del comitato: è consapevole che il Pd può farcela se riparte dai territori

“Le primarie rappresentano l'occasione giusta per contribuire ad una ricostruzione del Partito dalle sue fondamenta, un partito di sinistra e popolare, riformista e plurale, che torni ad essere credibile agli occhi degli elettori. E lo faremo insieme alle democratiche e ai democratici della città di Benevento e del Sannio, scegliendo insieme Stefano Bonaccini come Segretario Nazionale".

Così Floriana Fioretti, coordinatrice del comitato per Bonaccini “Energia Popolare” in vista delle primarie del Partito Democratico.

"Stefano sa bene che occorre ritrovare una connessione sentimentale e politica con gli italiani. E per questo, sin da subito, ha iniziato un bellissimo viaggio in tutta Italia, raccogliendo le sensibilità e le eccellenze del nostro paese, tornando nei luoghi dove vivono e lavorano le persone, confrontandosi quotidianamente con gli elettori. Nessun dubbio sul fatto che sia lui la persona giusta per costruire un’alternativa forte e credibile al governo delle destre.

Dalla sua, inoltre, ha l’esperienza che sta maturando alla guida dell’Emilia-Romagna, una delle regioni più innovative d’Italia. Per esperienza diretta è consapevole che il Pd può farcela se riparte dai territori, se valorizza il lavoro, la passione e le competenze degli amministratori locali, gente che si relaziona quotidianamente con i bisogni e le istanze dei cittadini. È consapevole della necessità di sanare quelle fratture derivanti dalle diseguaglianze sociali, generazionali, lavorative ed economiche.

E allora l’appello più semplice e sincero è solo questo: partecipate alle primarie, facciamo di domenica il punto di ripartenza del Partito Democratico e scegliamo insieme la nostra nuova classe dirigente, votando Stefano Bonaccini Segretario Nazionale del PD”.