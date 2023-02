Primarie Pd: nel Sannio vince Bonaccini col 76,5 per cento Boom del Governatore dell'Emilia nel capoluogo

Come prevedibile vince Bonaccini nel Sannio: a Benevento percentuali bulgare, con 1927 voti contro i 352 della Schlein, che per contro vince a Baselice, Pannarano, Apice, Foglianise, Vitulano e Telese Terme .

In definitiva il voto nei gazebo sanniti per il Governatore dell'Emilia Romagna è pari al 76,5 per cento, mentre la Schlein si attesta al 23,5.