Primarie Pd: ecco i risultati definitivi dei gazebo sanniti A Bonaccini il 73,3 per cento dei voti, a Schlein il 23,7

Definitivo il conteggio dei voti per le primarie del Pd nei gazebo allestiti nel Sannio: hanno votato 9598 persone, di queste il 73,3 per cento (7300) per il Governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, il 23,7 (2267) per la vincitrice Elly Schlein

Di seguito il dettaglio di voti totali, voti per Bonaccini, voti per Schlein e schede bianche o nulle



AIROLA - PD Aldo Moro 398 303 91 4

Arpaia

Forchia

APICE 202 37 165

APOLLOSA 50 24 26

ARPAISE 90 73 17

Ceppaloni

BASELICE 215 89 126

BENEVENTO 2.289 1.927 352 10

San Nicola Manfredi

BUCCIANO 187 176 11

Paolisi

BUONALBERGO 79 66 13

S. Arcangelo Trimonte

CALVI 75 55 20

CAMPOLI DEL MONTE TABURNO 88 65 23

CAMPOLATTARO 28 26 2

CASALDUNI 90 81 9

Ponte

San Lorenzo Maggiore

CASTELPOTO 81 67 14

Cautano

CASTELVENERE 162 138 24

Amorosi

Faicchio

San Salvatore Telesino

CASTELVETERE IN VAL FORTORE 17 15 2

CIRCELLO 89 55 34

COLLE SANNITA 34 22 12

PD TITERNO 36 34 2

Pietraroja

Cusano Mutri

DUGENTA 154 149 5

DURAZZANO 51 42 9

FOIANO DI VAL FORTORE - PD Alto Fortore 313 301 12

San Bartolomeo in Galdo

FOGLIANISE 64 17 46 1

FRASSO TELESINO 131 93 38

GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - PD Miscano 30 27 2 1

GUARDIA SANFRAMONDI 269 194 73 2

San Lupo

Cerreto Sannita

MOIANO- Luzzano 201 176 25

LIMATOLA 103 85 18 0

MELIZZANO 187 176 11

MOLINARA 358 330 28

MONTEFALCONE DI VAL FORTORE 55 18 37

CASTELFRANCO IN MISCANO - PD Miscano

MONTESARCHIO 249 149 99 1

AIROLA - PD Aldo Moro 81 71 9 0,027079572

Arpaia

Forchia

APICE 65 60 5 0

APOLLOSA 59 56 4 -1

ARPAISE 54 52 2 -1

Ceppaloni 48 1 -1

BASELICE 43 45 -1 -1

BENEVENTO 2.289 41 -2 -1

San Nicola Manfredi 37 -4 -1

BUCCIANO 27 33 -5 -1

Paolisi 30 -6 -2

BUONALBERGO 16 26 -8 -2

S. Arcangelo Trimonte 22 -9 -2

CALVI 6 18 -11 -2

CAMPOLI DEL MONTE TABURNO 0 14 -12 -2

CAMPOLATTARO -5 11 -14 -2

CASALDUNI -11 7 -15 -2

Ponte 3 -16 -3

San Lorenzo Maggiore -1 -18 -3

CASTELPOTO -27 -5 -19 -3

Cautano -8 -21 -3

CASTELVENERE -37 -12 -22 -3

Amorosi -16 -24 -3

Faicchio -20 -25 -3

San Salvatore Telesino -24 -26 -4

CASTELVETERE IN VAL FORTORE -59 -27 -28 -4

CIRCELLO -64 -31 -29 -4

COLLE SANNITA -70 -35 -31 -4

PD TITERNO -75 -39 -32 -4

Pietraroja -43 -34 -4

Cusano Mutri -46 -35 -4

DUGENTA -91 -50 -36 -5

DURAZZANO -96 -54 -38 -5

FOIANO DI VAL FORTORE - PD Alto Fortore -102 -58 -39 -5

San Bartolomeo in Galdo -61 -41 -5

FOGLIANISE -112 -65 -42 -5

FRASSO TELESINO -118 -69 -44 -5

GINESTRA DEGLI SCHIAVONI - PD Miscano -123 -73 -45 -5

GUARDIA SANFRAMONDI -129 -77 -46 -6

San Lupo -80 -48 -6

Cerreto Sannita -84 -49 -6

MOIANO- Luzzano -145 -88 -51 -6

LIMATOLA -150 -92 -52 -6

MELIZZANO -155 -96 -54 -6

MOLINARA -161 -99 -55 -6

MONTEFALCONE DI VAL FORTORE -166 -103 -56 -7

CASTELFRANCO IN MISCANO - PD Miscano -107 -58 -7

MONTESARCHIO -177 -111 -59 -7



Bonea

MORCONE - PD Alto Tammaro 202 139 59 4

Castelpagano

Pontelandolfo

Santa Croce del Sannio

Sassinoro

PADULI 91 77 14

PAGO VEIANO 55 49 6

PANNARANO 189 8 180 1

PAUPISI 121 90 30 1

PESCO SANNITA 22 12 10

PIETRELCINA 79 47 32

PUGLIANELLO 60 38 22

REINO - PD Alto Sannio 275 250 24 1

Fragneto l'Abate

Fragneto Monforte

SAN GIORGIO DEL SANNIO - Medio Calore 241 142 98 1

San Martino Sannita

San Nazzaro

SAN GIORGIO LA MOLARA 36 28 8

SAN LEUCIO DEL SANNIO 90 77 13

SAN LORENZELLO 115 106 9

SAN MARCO DEI CAVOTI 340 257 83

SANT'AGATA DE' GOTI 559 511 46 2

SANT'ANGELO A CUPOLO 124 99 24 1

SOLOPACA 210 140 70

TELESE TERME 95 36 59

TORRECUSO 252 171 81

VITULANO 67 13 53 1

Tocco Caudio