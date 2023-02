Minacce a Mastella, Sguera (Azione): vicinanza al sindaco e alla sua famiglia "Doveroso da parte di tutte le forze politiche stringersi al suo fianco"



"Come segretario provinciale di Azione e come consigliere comunale esprimo la più totale vicinanza e solidarietà al sindaco di Benevento Clemente Mastella e alla sua famiglia per le minacce ricevute". Così in una nota stampa Vincenzo Sguera, segretario provinciale di Azione interviene dopo il messaggio intimidatorio ricevuto via social dal primo cittadino di Benevento e sul volantino rinvenuto sull'auto della moglie alcuni giorni fa.

"Quando un rappresentante delle istituzioni è vittima di intimidazioni - ha proseguito Sguera - è doveroso da parte di tutte le forze politiche stringersi al suo fianco. Occorre alzare un muro contro chi prova a inquinare il dibattito pubblico con comportamenti vilii, intollerabili ed estranei alla dialettica democratica. Su queste vicende non possono esistere "parti" e distinzioni".