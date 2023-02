Pd, Canu: "Benevento è città dove Schlein ha fatto risultato peggiore" "Risultato modestissimo per la segretaria. Iavarone? Basta livore e cattivi consiglieri"

Pio Canu, delegato Bonaccini per il Sannio e vicesegretario provinciale Pd interviene all'indomani delle Primarie: "Le Primarie di domenica scorsa ci hanno consegnato un PD Sannita in salute con un’eccellente capacità di mobilitazione ed un’invidiabile organizzazione territoriale.

È doveroso ringraziare i tanti Amici e Compagni che, in regime volontaristico (troppo spesso lo dimentichiamo), hanno reso possibile questa bella Festa Democratica.

La nostra provincia ha visto un’ampia partecipazione (10mila cittadini) superiore a quella di Avellino, in numeri assoluti, e percentualmente doppia rispetto a Salerno.

La città di Benevento, con l’85 per cento dei consensi, è stata il capoluogo italiano con la più alta percentuale in favore di Stefano Bonaccini ed in assoluto la peggiore per Elly Schlein con solo il 15 per cento, quaranta punti sotto la media nazionale.

Un risultato modestissimo ancorché non orfano di illustri apporti.

Il dato cumulativo del 76,3 per cento attesta la provincia di Benevento al secondo posto italiano su Bonaccini, un’incollatura dietro Salerno ma trenta punti sopra la media nazionale.

Al contempo, il risultato provinciale della Schlein è oltre trenta punti sotto la media.

Al compagno Antonio Iavarone, che deve aver mutuato dalle colline apicesi un’antica ritrosia per i numeri e le percentuali, rivolgiamo una riflessione di ‘deandreana’ memoria: «si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio». Pertanto, nel rivolgergli le nostre sincere felicitazioni per l’elezione in Assemblea nazionale, ci auguriamo che in futuro possa scansare i cattivi consiglieri e il livore che li muove.

Il PD Sannita è una casa ben salda e aperta a Tutti in cui l’«Io» è funzione del «Noi», diversamente dalle spregiudicate e fameliche ambizioni di qualcuno/a".