Minacce a Mastella, solidarietà dell'Anci, Marino: "Parole vili e deliranti" Il presidente e sindaco di Caserta: "Convinto che con Sandra affronterà a viso aperto intimidazioni"

Il presidente Carlo Marino a nome personale e di tutta Anci Campania ha espresso solidarietà e vicinanza al sindaco di Benevento, Clemente Mastella " per le vili e deliranti minacce di cui sei stato oggetto insieme a tua moglie Sandra. Conoscendo il tuo impegno, la tua tenacia e la tua passione politica e istituzionale sono convinto che affronterai a viso aperto queste ignobili intimidazioni". "Allo stesso tempo chiediamo, come Anci Campania, alle forze dell'ordine di far piena e rapida luce su questi torbidi avvertimenti e di assicurare a te e alla tua famiglia ogni protezione e sicurezza, al fine di poter svolgere il lavoro di sindaco nella massima tranquillità", si legge in una nota.