Raffica di multe in città, Apb: "Boom di verbali...ma parcheggi non ci sono" "In zona università: sosta selvaggia va sanzionata, ma serve programmazione"

Raffica di multe all'Università, interviene il gruppo Alternativa per Benevento"La cronaca della giornata di ieri ci consegna un episodio che merita una riflessione. Nei pressi della sede UniSannio di via delle Puglie i controlli della Polizia Municipale si sono tradotti in una raffica di multe per le auto parcheggiate non regolarmente. Nulla da eccepire, ovviamente, rispetto all'operato della Municipale: la sosta selvaggia va sempre sanzionata. Allo stesso tempo, però, appare pacifica un'altra constatazione: in una zona universitaria, frequentata quotidianamente da centinaia e centinaia di studenti, quello del parcheggio è un tema che va affrontato e organizzato, soprattutto quando la principale soluzione al problema non è utilizzabile. Il riferimento, chiaramente, è al parcheggio situato proprio di fronte alla sede dell'Ateneo, parcheggio realizzato - i lavori sono terminati da ormai 4 anni - ma mai messo in funzione. Ad aggravare la situazione, in questo periodo, la chiusura di via dei Mulini, altra potenziale area di parcheggio venuta meno perchè interessata da lavori. Come accaduto spesso in passato, dunque, non è l'emergenza ma la mancanza di programmazione a determinare le criticità. Dispiace perchè è anche cosi, dimostrando attenzione e sensibilità per le esigenze degli studenti, a partire da quelli fuorisede, che si costruisce una Città Universitaria".