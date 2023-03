Infrastrutture e Pnrr, Del Basso De Caro al convegno organizzato dal Cnel Il confronto presso la sala del Cnel

“Infrastrutture per la mobilità strategiche per lo sviluppo - il ruolo dei corpi intermedi nell'attuazione del Pnrr”. E' il tema al centro del convegno organizzato dal Cnel in collaborazione con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti in programma domani, giovedì 2 marzo, a cui interverrà anche Umberto Del Basso De Caro.

Il convegno avrà luogo a Roma presso la Sala del Parlamentino del Cnel dalle 9.30 alle 13. Dopo i saluti e l'introduzione di Tiziano Treu, Presidente del Cnel e Vito Miceli, Presidente ANCEFERR. A seguire tavola rotonda con Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Maurizio Lupi, Deputato; Roberto Pella, Deputato e Vicepresidente ANCI; Pino Pisicchio, Professore di Diritto Pubblico Comparato Unint Roma; Umberto Del Basso De Caro, già Sottosegretario al Ministero Infrastrutture e Trasporti; Tommaso Edoardo Frosini, Professore di Diritto Pubblico Comparato e di Diritto Costituzionale, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Andrea Longo, Professore di Diritto Parlamentare Università La Sapienza di Roma. Ed ancora: alle ore 12 dibattito con le parti sociali Carlo Trestini, Vicepresidente Ance; Alessandro Genovesi, Segretario Generale Fillea Cigl; Vito Panzarella, segretario generale Feneal Uil; Enzo Pelle, segretario generale Filca Cisl.