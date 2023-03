Superbonus, Rubano: massimo impegno per tutela di imprese e famiglie L'esponente di Forza Italia: lavoriamo per cercare una soluzione che modifichi l’impianto attuale

“L’impegno di Forza Italia a tutela di famiglie, imprese e lavoratori in merito al Superbonus è massimo. Di concerto con il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, noi parlamentari azzurri stiamo lavorando per cercare una soluzione che modifichi l’impianto attuale del Superbonus, con l’obiettivo di tutelare le imprese e di salvaguardare tutte le opportunità economiche collegate ai bonus edilizi”. Così in una nota il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, capogruppo azzurro in Commissione Finanze.

“In Commissione Finanze – prosegue - stiamo cercando assieme al Governo gli scivoli adeguati per i crediti incagliati e lavoreremo per il futuro affinché torni la possibilità di accedere a bonus edilizi ovviamente in forma differente. Abbiamo chiesto in tal senso – conclude Rubano - l’istituzione di tavoli di confronto con tutti gli attori coinvolti, per trovare la soluzione migliore per il bene delle famiglie, delle imprese e del Paese”.