Consiglio provinciale: si discute anche del ciclo integrato rifiuti Aggiunto un punto all'Ordine del giorno

L’Ordine del giorno del Consiglio Provinciale di Benevento, già convocato per le ore 11 del 6 marzo 2023, è stato integrato dal Presidente della Provincia Nino Lombardi con la discussione del seguente ulteriore argomento: “Trasferimento della dotazione impiantistica dedicata al ciclo integrato dei rifiuti per effetto dell'art.40, comma 3, della Legge Regione Campania n.1412016 e connesso trasferimento per intero della quote della società in house Samte s.r.l. all'EdA della Provincia di Benevento ovvero ad altro soggetto pubblico in conformità alle vigenti norme in materia di servizi pubblici locali, per effetto dell'art.25, comma 8, della Legge Regione Campania n.14/2016, in correlazione all'art.33 del D.Lgs. n. 201/2022. Determinazioni."