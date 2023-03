Pd Benevento, Parciasepe: un partito che sia tra e con la gente Nuove adesione al partito democratico di Benevento

"Ho deciso di aderire al PD cittadino, dopo alcuni mesi di interlocuzioni e costanti scambi di vedute con il segretario del circolo di Benevento Francesco Zoino, conosciuto in occasione delle amministrative del 2021. Ho avuto l’opportunità di osservare il suo modo di operare orientato alla tutela della pluralità di pensiero, e al

fornire ampio spazio a chi intende cimentarsi a servizio della comunità senza filtri. La partecipazione diretta alle primarie tenutesi lo scorso 26 febbraio ha sancito il mio si convinto". Così Antonio Parciasepe che ha aderito al Pd di Benevento.

"Abbiamo bisogno - scrive - di un partito che stia stabilmente tra e con la gente, che si interessi direttamente dei problemi della città quartiere per quartiere. Che continui a dare voce al popolo attraverso i propri rappresentanti in consiglio comunale. Un partito che sappia sempre sostenere la comunità democratica dando valore e voce a chi merita e ha competenze nel proprio campo.

Ho dato la mia disponibilità al segretario cittadino, convinto di mettere a disposizione del partito e della comunità le mie competenze nel campo artistico culturale, assumendomi piene responsabilità.

Ho già messo nelle sue mani un progetto a cui tengo molto, nato dalla voglia di contribuire alla crescita della comunità sannita. Il progetto ha tra gli obiettivi quello di esaltare il ruolo dei giovani nel processo di rinascita delle aree interne. Una vera sfida per investire sul futuro delle aree marginali attraverso un programma, “Valorizzare”, che mira a renderle più attraenti e attrattive con la “messa a sistema” delle risorse ambientali, culturali, economiche e sociali dei territori. Il mio obiettivo, attraverso l’arte e la cultura, è quello di avvicinare più persone possibili, allo scopo di far conoscere i nostri programmi ad esclusivo vantaggio di una Benevento e un Sannio sempre più protagonisti. Pronto da subito a iniziare questa nuova e ambiziosa sfida, sicuro di trovare nella casa comune del PD appoggio e collaborazione, e di poter contare sulla vicinanza e sul sostegno da parte di tutti, dirigenti e amministratori".