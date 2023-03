Giornata Donne. Evento in Comune sul tema "Donne e Pace" Assessore, consigliere e componenti consulte declameranno brani sul tema



"In occasione dell'Otto marzo, Giornata internazionale della donna, l'Amministrazione comunale, in collaborazione con la Consulta delle donne, promuove un momento istituzionale di riflessione sul tema 'Donne e pace'. L'evento si svolgerà alle ore 12,30 nella sala consiliare di Palazzo Mosti, alla presenza del sindaco Clemente Mastella", lo rende noto l'assessora alle Politiche sociali e al Contrasto alla discriminazioni Carmen Coppola.

"Sarà un'occasione per dare voce, con la forza della letteratura e della musica, alle tante donne tuttora vittime di sopraffazione e oppressione, in lotta per l'eguaglianza e l'emancipazione. Una testimonianza della vicinanza dell'Istituzione comunale e della massima espressione democratica della Città, il Consiglio, alle molte di noi che combattono con coraggio battaglie di libertà e a quante soffrono a causa della cieca violenza della guerra", prosegue Coppola.

"L'evento istituzionale, dopo i saluti del sindaco Mastella, vedrà le assessore, le consigliere e le componenti della Consulta cittadina declamare brani sul tema 'Donne e Pace' e si concluderà con un epilogo musicale", conclude l'assessora.