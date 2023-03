Giornata donne, Matera (Fdi): "Meloni esempio per tutte" Il senatore: "Valenza particolare di questa giornata: messaggio ancora più forte"

Il Senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera in occasione della Giornata internazionale della Donna interviene citando l'esempio della premier Giorgia Meloni: " Costanza, talento ed impegno possono schiudere le porte di qualsiasi traguardo.

L'esempio che viene dal nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la prima Premier donna nella storia italiana, è in tal senso emblematico, lampante.

Questo 8 Marzo, pertanto, deve avere una valenza particolare ed essere foriero di un messaggio ancora più "forte" per le nostre connazionali.

Non siete "solo" il motore delle nostre famiglie ma sempre più elemento trainante delle nostre società.

Sappiatelo, prendetene consapevolezza voi stesse in primis: nulla potrà esservi precluso, oggi, se lotterete armate della vostra competenza e della vostra tenacia.

Auguri di sempre maggiori successi".