Fortunato aderisce a Forza Italia: "Rubano fa gli interessi dei sanniti" L'esponente provinciale: "Unico movimento centrista credibile"

“Ho scelto Forza Italia perché ritengo che l’impegno politico che l’On. Francesco Maria Rubano svolge quotidianamente in parlamento negli interessi esclusivi dei cittadini sanniti meriti il sostegno mio e di alcuni amici che intendono far vita ad un percorso politico nuovo sul piano locale e provinciale. Forza Italia, unico movimento centrista credibile nello scenario politico attuale, si sta rivelando attrattivo per tanti elettori moderati. Lo sta dimostrando anche nelle altre realtà della Campania, attraverso l’autorevole guida dell’On. Fulvio Martusciello. Sono convinto la costante azione politica che l’On. Rubano sta mettendo in campo senza sosta alcuna, rafforzerà le fila di Forza Italia e ci consentirà di raccogliere nuovi risultati per il territorio.” Così dichiara in una nota l’Avv. Costantino Fortunato, neo esponente provinciale di Forza Italia