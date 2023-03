Ddl Anziani, dal Sannio appello a Rubano dopo l'ok al Senato Luciano: “In Italia oltre 14 milioni di persone con più di 65 anni”

“Il ddl Anziani è stato approvato dal Senato con 92 voti favorevoli, nessun contrario e 48 astensioni. All'esame in prima lettura, la legge delega sulle politiche per le persone anziane passa ora alla Camera per l'approvazione definitiva”. Parte da qui la nota di Antonio Luciano, coordinatore provinciale seniores di Forzia Italia che in merito al provvedimento adottato a Palazzo Madama ricorda: “Rappresenta un obiettivo del Pnrr, muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Grazie a tale semplificazione e all’istituzione dei “punti unici di accesso” (Pua) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un “progetto assistenziale individualizzato”.

E dunque l'esponente di Forza Italia precisa: “Affidiamo all’onorevole Rubano la definitiva approvazione alla Camera, ricordando che negli ultimi anni, il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione ha determinato molta attenzione da parte del settore sociale e sanitario”.

Fenomeno che “dovrà essere governato, nel prossimo futuro”, in quanto “le fasce di età più giovani si riducono sempre di più, mentre aumentano gli anziani. Questo non deve significare e considerare gli anziani un peso nella nostra società. Anche perché i numeri sono in crescita dovremo fare i conti con questa realtà: attualmente in Italia ci sono oltre 14 milioni di persone con più di 65 anni, nel 2037 saranno 4,5 milioni in più. E già adesso, gli over 65 con limitazioni funzionali sono quasi 3 milioni. Mentre si stimano in 17 milioni i pensionati italiani”.

I dati nel Sannio

“Le incidenze per Benevento e provincia si discostano lievemente dal dato nazionale. Pertanto dare forte impulso al miglioramento della vita degli anziani sanniti adottando politiche mirate ed atte al raggiungimento di tale finalità. Siamo certi che insieme al nostro rappresentante in Parlamento si riuscirà a dare dignità all’intero settore”.