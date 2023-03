Rubano (FI): "Fondi Fsc? Ma se De Luca ha speso 3 miliardi su 9" Il deputato: "Attacchi a Fitto ingiusti: quei fondi non possono essere erogati"

Sul fronte dei fondi Fsc Rubano, deputato di Forza Italia, interviene per controbattere a De Luca:

"Sento il dovere, da Parlamentare e da rappresentante del centrodestra di governo, di riportare una condizione di verità circa accuse specifiche indirizzate contro il Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnnr, On. Raffaele Fitto, a cui va la mia stima e gratitudine per l’attenzione che sta riservando anche al Sannio”.

. “Il Presidente De Luca – prosegue - dovrebbe tener conto dei risultati negativi del suo mandato, che purtroppo vedono la Campania tra le peggiori regioni a livello europeo sia secondo diversi dati macroeconomici, sia per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse 2014-2020. La regione Campania, infatti, per il periodo 2014-2020 aveva a disposizione:

•PO FESR 4,1 miliardi di euro, di cui spesi al 31 dicembre 2022 2,2 miliardi (63%);

•PO FSE 837 milioni di euro, di cui spesi a dicembre 2022 561 milioni (80%);

•POC Campania 1,3 miliardi di euro, di cui spesi a ottobre 2022, 722 milioni (54%)

•PSC Campania (fondo sviluppo e coesione 2014-2020) 2,8 miliardi di euro, spesi a ottobre 2022, 303 milioni (10,87%).

Complessivamente, a fronte di oltre 9 miliardi di euro, la Regione Campania ha speso 3,8 miliardi pari al 42%. In queste risorse sono ricompresi anche i 732 milioni di euro di risorse spese per l’emergenza Covid. L’articolo 56 del DL 50/2022, approvato dal precedente Governo, ha stabilito che fino a quando non saranno individuati gli interventi da de finanziare a valere del FSC 2014-2020 che non hanno maturato Obbligazioni giuridicamente vincolanti entro dicembre 2022 (avvio lavori) non può essere assegnato il nuovo FSC 2021-2027. Il Governo ha 90 giorni per individuarli e stiamo facendo l’istruttoria. Nessuno vuole togliere risorse al Sud. Il Governo è impegnato ad assicurare che i fondi assegnati siano spesi, soprattutto nei territori dove sono programmati. Il presidente De Luca – conclude Rubano - dica perché non ha ancora speso i fondi a disposizione. L’unico “traditore” delle nostre realtà territoriali risulta De Luca per la sua notoria incapacità, derivante da conclamata arroganza e maleducazione, ad essere il pater familias di tutte le Province della Campania. Ripropongo anche il recente rilievo negativo della Corte dei Conti relativo alla cattiva gestione delle risorse finanziarie della Sanità Campana. Di fronte a questi dati inoppugnabili non credo che i cittadini abbiano bisogno di ulteriori considerazioni”.