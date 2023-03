LIVE. Conferenza del presidente di Confindustria Vigorito L'intervento del vertice dell'Unione Industriali Sannita

In diretta il presidente di Confindustria Oreste Vigorito, evento fruibile anche live su Ottochannel

"Era giusto informare in una città in cui sono residente su determinati fattori.

In assemblea avrete notato tutti che Confindustria ha voluto rappresentare alla massima autorità regionale situazioni e contingenze che limitano lo sviluppo del Sannio e di Benevento

Invitate le autorità perché dessero il loro contributo istituzionale, non una serie di doglianze.

Mastella intervenuto, poi Lombardi ha parlato per 25 minuti, più del presidente di Confindustria all'assemblea di Confindustria.

Mi sembra strano che chi parla si aspettasse abbia pronunciato frasi di Vangelo. Ho modificato il mio intervento in base a ciò. Mi meraviglio che chi ha denunciato una serie di carenze in questa città imputandole di volta in volta a carenze burocratiche o altro abbia dimenticato che fossero competenze della Provincia.

Sembrava favola di Esopo: ho dichiarato che su alcuni argomenti di cui ho competenza ero meravigliato che qualcuno si meravigliasse di un intervento per provare a risolvere questioni. A un amministratore dovrebbe fare piacere se qualcuno si adopera per portare qualcosa.

Mi sono meravigliato di non sentire intenzioni di Lombardi per risolvere i problemi che Confindustria stava denunciando.

Quando ci fu riunione su rischio idrogeologico Confindustria informò Regione che la situazione in caso di pioggia forte sarebbe stata ancora una volta grave nonostante quanto già accaduto.

Dopo un mio intervento in merito furono stanziati 28 milioni di euro, ma forse intervento di Confindustria ha urtato suscettibilità, magari la prossima volta chiederemo il permesso.

Su eolico: immaginavo che qualcuno avrebbe avuto il prurito. Ho corazza però: sono diventato presidente del Benevento 17 anni fa, da imprenditore non ho mai fatto neppure un impianto in questi anni, perché nessuno mi dovrà mai rinfacciare investimenti e prestare il fianco a dire che lo faccio per affari. Faccio anche colonnine elettriche: sono ovunque tranne che a Benevento perché non faccio business dove ho altre attività.

Credevo fosse il mio passaporto e la mia blindatura: non capisco se dietro certi articoli ci sia ignoranza o altro. Progretto di Morcone bocciato due anni fa. Quando qualcuno dice di pale eoliche in testa a Padre Pio: io non sono il proponente di quell'impianto e non so neanche chi sia. I miracoli li faccio assieme a San Gennaro.

Il piano regionale? C'è, o non lo ha letto o non lo ha capito. Per fare un impianto si fa la richiesta all'Ufficio Ambiente della Regione Campania, che se ritiene fa Valutazione impatto ambientale e convoca conferenza di servizi per avere pareri che non sono vincolanti. Poi se pareri sono positivi si rinvia a un'altra conferenza di servizi.

Quando si dice che non ci sono regole non sa che invece ce ne sono tantissime per installare una turbina. Ci vogliono 70 pareri, né quello di Lombardi né di Vigorito. Solo due mesi fa è stato sciolto il vincolo della Soprintendenza in materia archeologica. Questo per progetti entro una certa potenza, nel caso siano progetti più grandi si va a Roma.

Che da tutto questo derivi che nel Sannio si vogliano togliere i vigneti e mettere le pale eoliche allora la cosa è grave. Una norma dice che revamping deve avere una corsia preferenziale: perché al posto di 7 turbine se ne mette una sola. A Benevento ci sarebbe secondo il legislatore un vero e proprio risanamento ambientale. in un parere però la provincia dice che ormai la gente si è abituata a vedere le turbine e non si possono togliere. in Regione nei progetti c'è il rendering, si può vedere come sarebbe paesaggio col revamping. Io amo più il vino che l'eolico: non ho bisogno di fare eolico.

Quando sono sceso dal palco persone mi hanno abbracciato e c'era anche Lombardi e mi ha detto: hai visto, ti ho dato lo spunto per il tuo intervento. Gli ho risposto "Non darmene altri".