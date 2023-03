Prima Assemblea Nazionale del nuovo PD di Schlein, 4 delegati dal Sannio Parteciperanno Cacciano, Valentino, Iavarone e Addabbo

Domani, 12 marzo 2023, alle 10.30, si riunirà a Roma, presso il centro congressi “La Nuvola”, la prima seduta dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico dell’era Schlein. I membri della nuova Assemblea sono stati eletti con le Primarie PD di domenica 26 Febbraio e si riuniranno per la prima volta domani per ratificare l’elezione di Elly Schlein come nuova Segretaria Nazionale del Partito Democratico e per scegliere il Presidente dell’Assemblea Nazionale, il Tesoriere, la Commissione di Garanzia e la Direzione Nazionale. Parteciperanno, quali membri dell’Assemblea in rappresentanza del Sannio: Giovanni Cacciano, Segretario Provinciale, membro di diritto; Italia Valentino, componente elettivo, circolo di Montesarchio; Antonio Iavarone, componente elettivo, circolo di Pannarano; Giuseppe Addabbo, componente elettivo, circolo di Molinara. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del PD.