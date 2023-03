Nuovo Pd targato Schlein: due sannite entrano nella direzione nazionale Si tratta di Antonella Pepe e Floriana Fioretti: prima volta del Sannio in direzione

C'è anche il Sannio nella nuova direzione nazionale del Pd che ha preso il via oggi a Roma, alla Nuvola, con la prima uscita ufficiale di Elly Schlein da segretaria del Partito Democratico.

Entra in direzione nazionalle infatti Antonella Pepe, sostenitrice della Schlein alle primare ed ex presidente del Pd sannita e con lei Floriana Fioretti, capogruppo del Pd in consiglio comunale a Benevento, che per contro era stata coordinatrice del comitato pro Bonaccini nel Sannio "Energia Popolare".

E' la prima volta dalla fondazione del Partito Democratico che il Sannio "entra" in direzione nazionale, un dato sottolineato positvamente dal segretario provinciale Giovanni Cacciano.