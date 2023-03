Fioretti e Antonella Pepe nella direzione nazionale: "Carica dal grande valore" Il commento del segretario provinciale Giovanni Cacciano

“Celebriamo l’elezione di Floriana Fioretti e Antonella Pepe quali componenti della Direzione Nazionale del Partito Democratico”. Così in una nota del Pd sannita in cui si evidenzia: “E’ la prima volta, dalla fondazione del Partito, che un sannita ricopre questa carica. Floriana Fioretti è capogruppo PD al Comune di Benevento ed è stata coordinatrice del Comitato “Sannio per Bonaccini” contribuendo allo straordinario risultato di Stefano Bonaccini alle primarie nel Sannio:

Benevento è stato il capoluogo di Provincia che ha ottenuto in termini percentuali il migliore risultato d’Italia a favore di Bonaccini (85% dei consensi) e il Sannio si è attestata invece come seconda migliore provincia Bonacciniana d’Italia, subito dopo Salerno.

Antonella Pepe, militante di lungo corso del PD Sannita, nonché componente uscente dell’assemblea nazionale (eletta nel 2019 con Martina), ha invece guidato il comitato in favore di Elly Schlein nella Provincia di Benevento. Il segretario provinciale Giovanni Cacciano esprime tutta la sua soddisfazione per l’elezione di due donne sannite ad una carica dal grande valore simbolico e fa ad entrambe i migliori auguri di buon lavoro”.