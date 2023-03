Rubano con Sangiuliano alla Reggia: "Ministro sensibile al nostro territorio" Anche il deputato sannita a Caserta in occasione della riapertura della Cappella Palatina "

“Questa mattina, con il Ministro della Cultura, l’amico Gennaro Sangiuliano, ho partecipato alla prima messa celebrata dal Vescovo di Caserta, Mons. Pietro Lagnese, presso la cappella Palatina della Reggia di Caserta. Ridare dignità ad un luogo di culto dall’alto valore storico e culturale, rappresenta il giusto modo per disegnare un futuro che non dimentica la storia. La Comunità Cattolica di Caserta, i migliaia di turisti che visitano il complesso monumentale progettato da Luigi Vanvitelli, apprezzano con particolare piacere la celebrazione della Santa Messa che avverrà ogni domenica”. Dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. “Con i parlamentari del centrodestra, eletti nella provincia di Caserta, abbiamo preso atto della profonda sensibilità istituzionale che il ministro Sangiuliano esprime costantemente all’intero territorio casertano. Da eletto nel collegio Sannio - Alto Casertano, presterò forte attenzione a tutte le attività ed ai bisogni della Provincia di Caserta. Lo farò con dedizione, ogni giorno”, conclude.