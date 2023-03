Fioretti nella Direzione nazionale Pd: inizia una nuova storia per la sinistra Il commento della portavoce del partito democratico in consiglio comunale

"Dalla fondazione del Partito Democratico è la prima volta che il Sannio verrà rappresentato in Direzione Nazionale. La mia elezione, che mi onora e mi inorgoglisce, è il risultato di un lavoro di squadra eccellente, che ha consentito il raggiungimento di un risultato straordinario per Stefano Bonaccini che ha ottenuto la più alta percentuale di consenso in Italia a Benevento Città e la seconda come provincia".

Così la portavoce del partito democratico di Benvento in consiglio comunale, Floriana Fioretti dopo la prima assemblea della direzione nazionale del pd.

"Quanto a me - prosegue -, si aggiunge un altro tassello al percorso di militanza nel PD, un percorso fatto di gazebo e riunioni e che mi aveva già portato a essere due volte in Assemblea nazionale. C’ero quando il Partito Democratico vinceva sempre e governava ovunque e ci sono ancora oggi, con il vento che soffia in senso contrario. Con l'elezione di Schlein a Segretaria Nazionale e Bonaccini a Presidente del Partito Democratico inizia una storia nuova per la sinistra italiana.

Il Partito Democratico deve tornare ad essere alternativa di governo a questa destra inadeguata con l'impegno volto a sanare quelle fratture derivanti dalle diseguaglianze sociali, generazionali, lavorative ed economiche. Occorrerà umiltà e pazienza, tempo e fatica, ma ce la faremo, ed io mi metterò a disposizione del mio PD perché mi sono sempre sentita parte di una comunità e mi piace condividerne il destino. Condivido dunque l'emozione del momento con tutta la federazione sannita e il segretario provinciale Cacciano. A loro va il mio ringraziamento per il sostegno sempre dimostratomi".