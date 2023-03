Pepe (Pd): "Un onore essere in direzione nazionale" "Ora il Pd sia davvero un partito aperto, plurale, che lotta contro disuguaglianze e precarietà"

E' intervenuta dopo l'elezione nella direzione nazionale del Pd Antonella Pepe, che nel merito ha commentato: "

Una bellissima giornata, un nuovo Partito Democratico, una guida forte, credibile, finalmente chiara.

Elly Schlein ha tracciato una direzione entusiasmante e che ci carica di responsabilità.

A noi, ai nostri gruppi dirigenti, toccherà somigliare il più possibile a quanto ci siamo detti oggi. Un partito aperto, plurale, ancorato alla nostra Costituzione, la lotta alle disuguaglianze, lotta alla precarietà, giustizia sociale e climatica.

Sarà un onore per me sedere in Direzione Nazionale e di questo ringrazio tutti i delegati ed i compagni di sempre, quelli che anche nei momenti più difficili non hanno mai smesso di crederci.

Sarà un’avventura bellissima e non è un caso che oggi sembrava una giornata di primavera. Perché si sa, primavera non bussa, lei entra sicura. Buon lavoro a tutta la nostra comunità".