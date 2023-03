Pd Comitato Schlein Benevento: soddisfazione per elezione Pepe in Direzione Iavarone: Un grande segnale di rinnovamento anche per la locale federazione provinciale

Ancora un messaggio rivolto alle due esponenti sannite elette nell'assemblea nazionale Dem. In una nota del Comitato "Parte da noi Sannio", il commento di Antonio Iavarone, componente dell'assemblea nazionale Dem: “Congratulazioni alle due donne sannite elette nella Direzione Nazionale Pd Antonella Pepe e Floriana Fioretti. Con l'assemblea di ieri è iniziato un nuovo corso per il Pd con l'ufficializzazione di Elly Schlein segretaria e Stefano Bonaccini presidente dell'assemblea. Una nuova fase all'insegna dell'unità e del rinnovamento. Per la prima volta il Sannio sarà rappresentato da due giovani donne in Direzione Nazionale. Un grande segnale di rinnovamento anche per la locale federazione provinciale”.

“La nomina di Antonella Pepe in Direzione Nazionale – prosegue Iavarone - rappresenta per il comitato Schlein di Benevento un grande successo politico e valorizza il risultato ottenuto nel Sannio alle scorse primarie. Un messaggio di attenzione della nuova segretaria verso il territorio sannita e verso quanti con libertà e determinazione hanno mantenuto vivo un punto di vista autonomo. La mia presenza in assemblea e l'elezione di Antonella in direzione è anche il risultato conquistato da una nuova generazione che si sta affermando alla guida del Pd e che fonda le radici nell'esperienza dei Giovani Democratici condivisa con tanti amici sanniti e campani, tra cui lo stesso Marco Sarracino. Ora con maggiore autorevolezza continueremo il nostro ciclo di incontri che stiamo già tenendo sul territorio con il comitato 'parte da noi Sannio'. Il Pd anche a Benevento deve recuperare centralità e sapersi rinnovare negli uomini e nelle idee. Ad Antonella e Floriana i migliori auguri di buon lavoro”.