Alla Fiera di San Giuseppe ci sarà uno stand dell'intervento "Resto al Sud" Mignone: "Leva sfruttatata da tanti giovani che hanno aperto grazie ad agevolazioni"

In occasione della Fiera di San Giuseppe, che si svolgerà nel prossimo fine settimana presso l'area dello stadio 'Ciro Vigorito, ci sarà uno stand dedicato all'incentivo 'Resto al Sud' per promuovere l'attività di consulenza e informazione finalizzata a sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali nella città di Benevento", è quanto rende noto la consigliera delegata ai rapporti con Invitalia e allo sportello 'Resto al Sud', Maria Carmela Mignone.

"Valorizziamo il feedback di un evento commerciale di straordinario richiamo, come la Fiera di San Giuseppe, per un'ulteriore attività divulgativa sugli strumenti di 'Resto al Sud', una leva che finora è stata sfruttata da tanti, giovani e meno giovani, che hanno aperto grazie alle agevolazioni offerte attività in diversi comparti. Lo stand sarà aperto nei giorni della fiera per ragguagli e distribuzione di materiale informativo. Su questa misura l'amministrazione Mastella punta con decisione e nel corso della primavera è in cantiere un meeting ad hoc, i cui dettagli sono in fase di definizione". conclude Mignone.