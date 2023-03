Stefano Orlacchio (Pd) a Recovery Sud Manifestazione contro l’autonomia differenziata

"Il giorno 17 marzo sarò a Napoli a rappresentare la segreteria provinciale del Partito Democratico del Sannio alla manifestazione organizzata dall’associazione Recovery Sud contro l’autonomia differenziata proposta dal ministro Calderoli".

Così Stefano Orlacchio, responsabile dipartimento Missione giovani PD Sannio "Oltre agli organizzatori, saranno presenti tante personalità politiche, associazioni, sindacati e comitati contro questa riforma. La battaglia che si porterà avanti riguarderà anche il recupero ed il trasferimento ai comuni del Sud dei soldi non spesi del FESR passato attraverso lo snellimento della burocrazia e la richiesta di fondi per assumere dipendenti pubblici competenti nella progettazione ed utilizzo dei fondi europei.

La riforma Calderoli spaccherà ulteriormente l’Italia, rendendo il Sud sempre più povero ed isolato; la data del 17 marzo, Anniversario dell’Unità d’Italia, è stata scelta simbolicamente per questo motivo: per sottolineare ora più che mai la necessità di uno Stato forte, coeso e solidale con le difficoltà che vive il Mezzogiorno. La battaglia contro questa riforma è appena cominciata ed a Napoli sarà il primo momento utile per far sentire la nostra voce e per organizzare le prossime tappe del nostro dissenso".