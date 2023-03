Via Saragat, terreni incolti a abbandonati: il gruppo Pd al fianco del comitato "Nonostante i sopralluoghi dei vigili nulla è cambiato"

"Ci associamo alle continue, e purtroppo inascoltate, richieste di intervento nei terreni attigui al complesso abitativo di via Saragat da parte del comitato di quartiere San Pio".

Così in una nota stampa il gruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento.

"Nei giorni scorsi - spiegano i consiglieri Pd - il comitato ha scritto a Prefettura e Comune (sindaco, assessore, polizia municipale) per evidenziare ancora una volta la condizione di totale abbandono dell'area attigua alle abitazioni. La vegetazione incolta, oltre a costituire pericolo di incendi - come già accaduto - è ormai dimora abituale di ratti, serpenti, insetti e quant'altro. Una situazione di pericolo sia per i residenti che per l'ambiente".

"Non sono mancati, in passato, sopralluoghi dei vigili urbani ma nulla è cambiato e niente è stato fatto per ristabilire la normalità. Da qui - conclude il gruppo Pd - la richiesta - a cui ci associamo - rivolta alle autorità competenti di sollecitare i proprietari dei terreni a ripulirli al più presto, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva".