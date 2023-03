Spopolamento, Mastella: "Servono più immigrati e più figli" Il sindaco: "Senza senso polemica su Benevento: è trend nazionale"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, interviene sulla questione spopolamento spiegando il trend e analizzando quelle che a suo modo di vedere potrebbero essere le contromisura: "Il trend negativo sulla dinamica demografica in italia iniziata nel 2008 , si conferma. Continuiamo a perdere popolazione.

I nuovi nati sono sempre meno e sempre piu inferiori ai nuovi morti . L’ anno scorso la popolazione residente in Italia e ‘ diminuita di 179 mila unita ‘ ( dati istat).

Dal 2019 l’ italia ha perso un milione di abitanti . Le nascite sono sotto le 400 mila mentre i decessi continuano a stare stabilmente sopra i 700mila . Perciò la polemica che affiora ogni tanto e cioè che Benevento e provincia perdono popolazione addebitando colpe politiche non ha senso.

Il problema è italiano , anzi europeo. Un contributo positivo ,non sufficiente , viene dal saldo migratorio. La verità è che servono più fiigli e più immigrati . Gli Usa vanno in questa direzione , non l’Europa ".