Stralcio mini cartelle, chiarimento Mastella - Capuano Incontro tra il sindaco e il consigliere, che ha garantito che voterà con la maggioranza

Il sindaco Clemente Mastella ha ricevuto stamane il consigliere comunale Antonio Capuano.

Oggetto del colloquio, che, riferiscono da Palazzo Mosti, si è svolto in un clima di massima serenità, le perplessità manifestate dal consigliere in ordine all'impossibilità di riconoscere lo 'stralcio' delle cosiddette 'mini-cartelle'. Il sindaco avrebbe riconosciuto la legittimità delle ragioni addotte da Capuano e ne ha compreso le motivazioni, tuttavia gli ha ribadito che le questioni ostative sono di ordine tecnico-contabile. Al termine del faccia a faccia, il consigliere Capuano ha garantito al Sindaco che per ragioni di lealtà e per spirito di maggioranza voterà in Aula secondo le indicazioni provenienti dall'amministrazione.