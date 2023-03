Matera (Fdi): "Sì alle visite ai parenti ricoverati al San Pio" Il senatore: "Vicinanza alle persone ricoverate è fondamentale dal punto di vista umano"

"Condivido la proposta venuta dal "Tribunale per i diritti del malato

di Cittadinanza Attiva" rispetto alla possibilità che anche presso gli ospedali dell'Azienda San Pio si tornino a consentire le visite ai degenti ricoverati".

Lo sostiene il Senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera.



"L'emergenza pandemica, purtroppo - prosegue il medesimo - ha preteso l'adozione di dolorosi accorgimenti che, oggi, si potrebbe valutare di far decadere: la vicinanza alle persone ricoverate da parte di amici e parenti è assolutamente fondamentale da un punto di vista umano nonchè può dare concreto supporto nella fase di ripresa. Speriamo che la Dirigente Morgante, che si sta mostrando aperta all'ascolto, possa prendere in considerazione questa possibilità.

Intanto desidero esprimere i complimenti all'associazione costituitasi e al Responsabile, dottore Nicola Boccalone, sicuro - conclude Matera - di come il loro contributo di esperienza e competenza potrà essere di valido ausilio alle Istituzioni nella risoluzione delle questioni sanitarie".