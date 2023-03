Pd Benevento incontra team di tecnici professionisti per un approfondimento Puc Fioretti: Pianificazione, sostenibilità e rigenerazione urbana gli obiettivi per migliorare la città

La segreteria del Partito Democratico di Benevento e il gruppo consiliare del PD hanno incontrato un team di tecnici professionisti per approfondire le tematiche urbanistiche della città. In particolare, oggetto della discussione, è stato il PUC, gli oneri di urbanizzazione e il progetto sul campo da golf.

Proprio su quest'ultimo punto, in vista dell'approvazione della proposta di delibera, è stato redatto un documento che verrà messo agli atti della competente commissione urbanistica del Comune di Benevento a nome del gruppo PD.

“Ringrazio la disponibilità della segreteria cittadina PD e il team di tecnici professionisti che hanno messo a disposizione del partito e di noi consiglieri comunali le proprie competenze tecniche e professionali per affrontare la complessità della materia urbanistica.” Queste le parole di Floriana Fioretti, capogruppo PD al comune di Benevento, che continua così la sua dichiarazione: “Nei prossimi giorni saremo chiamati alla votazione della proposta di delibera sul progetto per la realizzazione del campo da golf e successivamente riprenderà l'iter procedurale sul PUC. Appuntamenti di particolare importanza per lo sviluppo della città. Pianificazione, sostenibilità, rigenerazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione urbana sono gli obiettivi verso i quali tendere per migliorare la qualità degli spazi della città di Benevento.”